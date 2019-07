Pokémon GO: il Raid di Mewtwo Corazzato è disponibile da oggi

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, su Pokémon GO sono ora disponibili i Raid di Mewtwo Corazzato, per cui se avete intenzione di catturare il Pokémon Leggendario, è finalmente arrivata l'occasione che stavate aspettando.

Sarà possibile partecipare ai raid in questione fino al 31 Luglio, per cui iniziate a radunare la vostra squadra perché l'avversario è di quelli belli coriacei. Per affrontare Armored Mewtwo infatti, vi servirà un team composto da almeno sei allenatori.

Mewtwo Corazzato è un Pokémon debole alle mosse di tipo Coleottero, Buio e Spettro, per cui vi consigliamo di schierare in battaglia le vostre creaturine migliori da questo punto di vista. Tra i Pokémon più efficaci ci sono Giratina, Gengar, lo stesso Mewtwo, Tyranitar, Scizor e tanti altri. Per maggiori informazioni su come sconfiggere il Pokémon Leggendario, sul nostro sito trovate la guida al Raid di Mewtwo Corazzato.

Infine, nei file di gioco di Pokémon GO è presente anche una versione shiny di Armored Mewtwo, ma attualmente non è chiaro se e quando sarà reso disponibile da Niantic. Per il momento dunque potete concentrarvi ad affrontare il Raid senza troppe distrazioni, perlomeno fino al 14 Luglio, quando ci sarà la giornata a tema Entei. Siete pronti alla battaglia?