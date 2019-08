Pokémon GO: il Raid di Rayquaza arriva nell'Ora Leggendaria di oggi

Niantic ci ha abituati ormai a un supporto massiccio di Pokémon GO, e nonostante tutti gli eventi a tema, gli allenatori faranno bene a tenere gli occhi aperti nella serata di oggi, vito che arriva un po' a sorpresa una nuova Ora Leggendaria, relativa a Rayquaza.

La nuova Ora Leggendaria di Pokémon GO inizierà oggi, mercoledì 7 agosto, alle 18, e per un'ora di tempo i Raid Leggendari di livello 5 saranno dedicati a Rayquaza. Un'ottima occasione per tutti gli allenatori che ancora non dispongono del Pokémon, per provare a catturarne uno sia in versione base che Shiny.

Si tratta di una creatura di tipo Drago e Volante, per cui i migliori Pokémon da utilizzare contro di lui sono quelli di tipo Ghiaccio, Drago, Roccia e Folletto, e che sfruttano dunque le sue debolezze, tra cui Mamoswine, Glaceon, Weavile, Mewtwo e Jynx, per citarne alcuni. Per saperne di più date un'occhiata alla nostra guida ai raid di Rayquaza.

Che ne pensate? Avete già messo la sveglia sul vostro smartphone per partecipare alla nuova Ora Leggendaria di Pokémon GO?