Pokemon GO: Realtà Integrata e scansione Pokéstop in arrivo

Niantic Labs ha annunciato due importanti novità per Pokemon GO tra cui il supporto per la Realtà Integrata su alcuni smartphone e la mappatura del mondo in 3D con l'obiettivo di rendere il gioco sempre più realistico.

"Gli Allenatori hanno da sempre sognato di avere i loro Pokémon fianco a fianco nel mondo reale. Con la crescita di Pokémon GO attraverso gli anni, gli Allenatori sono stati in grado di passeggiare, giocare e scattare foto con i loro Pokémon compagni. Stiamo per introdurre un modo mai visto prima per far entrare i vostri compagni nel vostro mondo. Sfruttando le ultime funzionalità AR su dispositivi come il Samsung Galaxy S9 e il Google Pixel 3, stiamo sviluppando nuovi modi in cui i vostri compagni potranno apparire più realisticamente nel mondo che vi circonda. Siamo entusiasti di annunciare che stiamo testando la nuova funzionalità Realtà integrata nelle foto per Pokémon GO."

Per quanto riguarda invece la mappatura tridimensionale, lo studio fa sapere che "Noi di Niantic stiamo lavorando per sviluppare una mappa 3D dinamica dei Pokéstop e delle Palestre esistenti, per poter continuare a sviluppare e perfezionare le funzionalità AR in futuro. Per aiutarci in questa missione, stiamo introducendo una funzionalità opzionale nella comunità di Pokémon GO chiamata scansione Pokéstop, che sarà inizialmente disponibile per gli Allenatori di livello 40 verso inizio giugno, prima di essere introdotta ai giocatori di altri livelli."