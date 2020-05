Pokemon GO da record a inizio 2020 nonostante il Coronavirus

I risultati finanziari di Niantic Labs relativi al primo trimestre del 2020 sono incredibilmente positivi. Nonostante l'emergenza Covid-19 Pokemon GO ha continuato la sua corsa riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e continuando a macinare numeri da record.

Marzo 2020 è stato il mese di maggior successo di sempre per quanto riguarda i minuti di utilizzo dell'app su iPhone e Android, risultati già in crescita anche per i primi dieci giorni di marzo. Pokemon GO non sembra essere stato danneggiato quindi dal lockdown e dal Coronavirus, con gli incassi di maggio 2020 che ammonterebbe già a 50 milioni di dollari.

Giappone e Nord America restano i paesi dove la diffusione di Pokemon GO è maggiore e sono anche tra gli ultimi ad essere stati chiusi a causa della pandemia, dovremo dunque attendere i risultati dei prossimi mesi per capire se il trend positivo verrà consolidato oppure no. In queste settimane Niantic Labs ha modificato pesantemente Pokemon GO per renderlo giocabile anche da casa senza bisogno di uscire e dando vita ad eventi speciali e pubblicando ricompense e regali esclusivi per invogliare i giocatori a non lasciare la propria abitazione.

Una manovra che ha indubbiamente dato i suoi frutti, in attesa di scoprire quando sarà possibile tornare a catturare Pokemon all'aperto.