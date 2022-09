Pokémon Go da record: raggiunti 4,5 miliardi di dollari di acquisti in-app

In attesa di un ottobre denso di appuntamenti su Pokémon GO, i nostri occhi si posano su alcuni dati sorprendenti per il titolo mobile firmato Niantic - Nintendo: ecco quanti giocatori sono attivi e il fatturato storico registrato a oggi, grazie a un successo strepitoso tra Asia e America.

I dati monitorati e registrati da SafeBettingSites parlano chiaro: dal 2016, anno in cui Pokémon Go ha iniziato a catturare sempre più giocatori mobile, si parla di circa 4,5 miliardi di dollari di entrate grazie ad acquisti in-app. Nello specifico, il 2020 è stato l'anno record per fatturato annuo con 915,2 milioni di dollari spesi tra Pokèball e altri oggetti di gioco, ma anche nel 2021 sono stati registrati 887,5 milioni di dollari di entrate. Negli otto mesi del 2022, invece, si parla di 430,6 milioni.

Venendo ai giocatori, i dati rivelano che le Americhe sono il mercato più redditizio con 1,86 miliardi di dollari spesi negli ultimi sei anni, contro gli 1,84 miliardi dell’Asia-Pacifico. In tutto ciò, il numero di download è arrivato a 590 milioni dal 2016, con oltre la metà di essi registrati nel primo anno di gioco.

La crescente base di utenti ha aiutato Pokémon GO a rimanere uno dei giochi per dispositivi mobili con il maggior incasso mondiale, tanto che ora è classificato come il settimo gioco mobile con il maggior incasso nel 2022, dietro Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Candy Crush Saga, Roblox e Coin Master.

