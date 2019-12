Pokémon GO: Regice arriva nei Raid, Glaceon può imparare una mossa esclusiva

Proseguono le celebrazioni delle Feste Invernali di Pokémon GO: alle 11:00 di oggi sabato 28 dicembre è ufficialmente iniziato un evento a tempo limitato che riporta Regice nei raid e permette di sbloccare una mossa esclusiva per Glaceon. Scopriamo tutti i dettagli.

Avete tempo fino alle 19:00 di questa sera per affrontare e catturare Regice, il Pokémon Iceberg, all'interno dei raid: "Regice si avvolge in un manto d'aria alla temperatura di -200 °C. Ogni cosa che si avvicina a questo Pokémon si congela all'istante. Il suo corpo gelido non si fonde nemmeno se immerso nel magma", si legge nel Pokédex. Regice è debole a Fuoco, Lotta, Roccia e Acciaio. Per l'occasione, avete l'opportunità di ottenere due biglietti raid aggiuntivi facendo girare il disco foto in una Palestra. Tenete tuttavia presente che i biglietti raid non saranno più disponibili al termine dell'evento e che non potete avere più di un biglietto raid alla volta.

Per tutta la durata dell'evento i Moduli esca glaciale dureranno due ore e potranno attirare Pokémon come Lapras, Delibird e Cubchoo. Utilizzando il Modulo esca glaciale per far evolvere Eevee durante l'evento, inoltre, otterrete un Glaceon con l'attacco caricato Ultimascelta!

Cosa aspettate? Prima di lasciarvi alla caccia, segnaliamo che in occasione delle Feste Invernali di Pokémon GO, dalle 12:00 di oggi fino alle 23:59 di domani 29 dicembre riceverete il doppio dei Punti Esperienza alla cattura dei Pokémon!