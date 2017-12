Pokemon GO: Relicanth avvistato in Nuova Zelanda e altre regioni del Pacifico

Stando a diverse testimonianze emerse su Reddit , in alcune regioni del Pacifico sarebbe possibile avvistareall'interno di. A quanto pare potrebbe trattarsi di una nuova esclusiva regionale riservata a paesi come Nuova Zelanda e Vanuatu.

Relicanth è stato introdotto con la nuova ondata dei Pokemon di terza generazione, ma molti utenti non sono riusciti ad incontrarne nemmeno un esemplare. Questo perché, stando alle prime evidenze, potrebbe trattarsi a tutti gli effetti di una nuova esclusiva regionale.

Almeno fino a questo momento, infatti, il raro pesce preistorico risulta catturabile solo in alcune regioni del Pacifico come Nuova Zelanda, Isole Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, luoghi alquanto difficili da raggiungere a meno di non abitare da quelle parti. Rimane comunque la speranza che Relicanth possa comportarsi come un Pokemon "migrante", con la possibilità che venga reso disponibile anche in altre parti del mondo nel corso delle prossime settimane.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Niantic. Voi come siete messi con le catture dei Pokemon di terza generazione?