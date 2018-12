Pokemon GO rende ricca Niantic: valutata 4 miliardi di dollari a fine 2018

Grazie alle entrate generate in microtransazioni da Pokemon GO e al perdurante successo di questo kolossal per sistemi mobile, i vertici di Niantic possono chiudere il 2018 festeggiando il raggiungimento della mostruosa valutazione aziendale di 4 miliardi di dollari.

A certificare l'ingresso della società nel novero delle aziende videoludiche "quadribillionarie" sono i giornalisti del Wall Street Journal, che spiegano come i 3.9 miliardi di dollari dell'attuale valutazione debbano essere rivisti in funzione dei 200 milioni di dollari promessi entro fine anno dalla società di intermediazione finanziaria IVP.

A poco più di due anni dal lancio del fenomeno mondiale conosciuto come Pokemon GO, i vertici dell'ormai ex sussidiaria di Google possono così guardare al futuro con una consapevolezza diversa, specie in virtù della scelta, da parte del colosso dell'elettronica di consumo Samsung e dell'azienda organizzatrice di eventi eSport aXiomatic Gaming, di investire su Niantic.

L'anno che sta per concludersi ha visto diverse società del settore trasformarsi in veri e propri giganti dell'industria videoludica, come Bluehole Inc. (PUBG) ed Epic Games (già famosa per aver creato la serie di Gears of War e l'Unreal Engine ma esplosa solo quest'anno con Fortnite). Il 2019 promette di non essere da meno e rischia di confermare questo trend, a giudicare dalle stime fatte dai principali analisti di settore sul tasso di crescita dei videogiochi free-to-play, dei battle royale e delle competizioni eSport.