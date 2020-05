Pokemon GO: Reshiram, Zekrom e Kyurem stanno per arrivare

Scoperti nella regione di Unima e incontrati per la prima volta in Pokémon Bianco e Nero, i Pokémon Leggendari Reshiram, Zekrom e Kyurem arriveranno presto nei raid a cinque stelle di Pokémon GO, come annunciato da Niantic Labs.

"Sentite i tre draghi che ruggiscono in lontananza? Il primo è un Pokémon in grado di incenerire il mondo se le persone voltano le spalle alla verità. Il secondo è un Pokémon che può radere al suolo interi regni con la sua elettricità se gli ideali non vengono rispettati. Il terzo è un Pokémon che possiede un potere ancora più devastante dei primi due, ma è imprigionato da un freddo glaciale."

Dalle 22:00 del 26 maggio e fino alla stessa ora del 16 giugno, Reshiram sarà disponibile nei raid a cinque stelle. Inoltre ogni mercoledì ci saranno ore dei raid con Reshiram finché questo Pokémon sarà nei raid a cinque stelle.

Mercoledì 27 maggio 2020 dalle 18:00 alle 19:00

Mercoledì 3 giugno 2020 dalle 18:00 alle 19:00

Mercoledì 10 giugno 2020 dalle 18:00 alle 19:00

Come ottenere un biglietto raid da remoto

Aprite Pokémon GO

Toccate l'icona della Poké Ball, quindi Negozio

Scorrete fino a trovare la voce Strumenti

Qui potete ottenere un biglietto raid da remoto per 100 Pokémonete. Se possedete tre o più biglietti raid da remoto nel vostro spazio Borsa, non avrete la possibilità di acquistarne altri

Nel frattempo vi ricordiamo che è possibile votare per scegliere i Pokemon del Community Day di giugno e luglio, le votazioni resteranno aperte ancora per pochissimi giorni, affrettatevi dunque.