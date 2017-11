Pokemon GO responsabile dell'aumento di incidenti stradali nell'Indiana

Secondo una ricerca condotta da due professori universitari americani,sarebbe responsabile dell'aumento di incidenti stradali nell'Indiana e più precisamente nella contea di Tippecanoe.

I due hanno analizzato gli incidenti stradali avvenuti in quest'area negli ultimi due anni, notando come gli incidenti siano aumentati notevolmente (+26.5%) nei pressi dei PokeStop. Secondo i calcoli, i danni per gli incidenti causati da Pokemon GO ammonterebbero tra i 5.2 e i 25.5 milioni di dollari solo nei quattro mesi successivi al lancio del gioco e potrebbero arrivare a coprire una fascia tra i 2 e i 7.3 miliardi di dollari per quanto riguarda tutti gli Stati Uniti.

Gli autori specificano come la ricerca non abbia fini statistici su ampia scala ma voglia evidenziare in ogni casi un problema reale, ovvero quello dei guidatori distratti dagli smartphone e non strettamente da Pokemon GO.