Pokémon GO: un ricco bundle è gratis per gli utenti Amazon Prime

Amazon continua a distribuire ricompense gratuite a tutti gli abbonati al servizio Prime e, per la prima volta in assoluto, a ricevere questo tipo di attenzioni è stato Pokémon GO. I giocatori potranno infatti riscattare senza costi aggiuntivi un ricco pacchetto di consumabili da utilizzare nel titolo mobile.

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti inclusi nel primo dei bundle che verranno distribuiti agli utenti Amazon Prime Gaming:

30 Poké Ball

5 Rianimazioni Max

Pezzo di Stella

Per poter effettuare il riscatto, gli abbonati al servizio devono visitare la pagina ufficiale della promozione e poi cliccare sul tasto azzurro per visualizzare a schermo un codice. Tale codice va inserito sul sito ufficiale, dopo aver eseguito l'accesso con lo stesso account utilizzato su smartphone per giocare a Pokémon GO. Nel caso della sola versione Android (tale opzione non funziona su iOS), i giocatori possono inserire il codice direttamente in game, tramite la sezione 'Promozioni' nella parte inferiore del negozio di gioco.

In attesa di scoprire cosa conterranno i prossimi pacchetti che verranno donati agli utenti Amazon Prime, vi ricordiamo che i Community Day di Pokémon GO e Pikmin Bloom arriveranno anche in Italia.