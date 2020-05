Pokemon GO: Ricerca Mirata, Giornata dell'Arena e Lega Lotte GO Stagione 2

Niantic Labs ha annunciato una serie di novità per Pokemon GO tra cui una nuova Ricerca Mirata con protagonista Snubbull, la Giornata dell'Aroma e la data della seconda stagione della Lega Lotte GO.

Ricerca mirata Snubbull

Dalle 08:00 alle 22:00 di sabato 9 maggio, potrete divertirvi con la ricerca mirata dedicata a Snubbul, cimentandovi in speciali compiti di ricerca a tempo. Grazie a più di 50 compiti, con ricompense che vi permetteranno di incontrare Snubbull, avrete diverse possibilità di catturare questo Pokémon Fata. Se sarete fortunati, potreste perfino incontrarne uno cromatico.

Pokémon GO Giornata dell’Aroma

Dalle 11:00 alle 17:00 di domenica 17 maggio potrete divertirvi con l'evento giornata dell’aroma dedicato ai Pokémon di tipo Acqua e ai Pokémon di tipo Buio, in particolare a Carvanha! Durante questo lasso di tempo, Aroma attirerà maggiormente Carvanha e, se siete fortunati, potreste perfino incontrarne uno cromatico.

Dalle 11:00 alle 12:00: Pokémon di tipo Acqua

Dalle 12:00 alle 13:00: Pokémon di tipo Buio

Dalle 13:00 alle 14:00: Pokémon di tipo Acqua

Dalle 14:00 alle 15:00: Pokémon di tipo Buio

Dalle 15:00 alle 16:00: Pokémon di tipo Acqua

Dalle 16:00 alle 17:00: Pokémon di tipo Buio

Lega Lotte GO Stagione 2

Niantic Labs fa sapere che a causa di problemi imprevisti la seconda stagione della Lega Lotte GO è stata posticipata, la stagione due prenderà il via lunedì 11 maggio alle 22:00 CEST.