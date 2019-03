Pokémon GO: la ricerca mirata di Lotad si svolge oggi 30 marzo!

Allenatori di Pokémon GO, preparatevi! Oggi 31 marzo, dlle ore 11:00 alle ore 20:00, si svolgerà la ricerca mirata di Lotad. un mostriciattolo di terza generazione di tipo Acqua/Erba!

"Lotad vive in stagni e laghi, galleggiando a pelo d'acqua. S'indebolisce se muoiono le larghe foglie in superficie. In rare occasioni si avventura sulla terraferma in cerca di acqua pulita". Durante le ore programmate, siete invitati a far girare il disco foto dei Pokéstop della vostra zona per ricevere delle missioni di ricerca sul campo che culmineranno con un incontro con il Pokémon Alga. I più fortunati tra voi potranno persino incontrarlo in versione cromatica.

C'è dell'altro! Durante la ricerca mirata vi converrà tenere gli occhi aperti per gli altri Pokémon influenzati dalle condizioni atmosferiche, come ad esempio Castform nella sua forma normale, che appariranno con maggior frequenza del solito.

Prima di salutarvi e lasciarvi ai preparativi per l'evento odierno, vi ricordiamo che avete tempo fino a martedì 2 aprile per catturate Giratina in forma alterata nelle battaglie Raid. Il prossimo 22 aprile, invece, Pokémon GO festeggerà la Giornata mondiale della Terra con un evento comunitario che metterà in palio tanti premi.