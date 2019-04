Pokemon GO, Ricerche sul Campo aprile 2019: missioni e ricompense

I giocatori di Pokemon GO possono dedicarsi alle nuove Ricerche sul Campo di aprile 2019. In questa mini-guida vi mostreremo tutte le missioni e le ricompense previste per le sfide di questo mese.

Niantic ha aggiornato le missioni di Ricerca sul Campo di Pokemon Go, consentendo agli allenatori di ricevere nuove ricompense. I Pokemon leggendari ottenibili grazie al settimo timbro settimanale sono i seguenti: Lugia, Ho-Oh, Raikou, Entei, Suicune, Regirock, Registeel e Regice.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni delle Ricerche sul Campo di aprile 2019, indicando per ciascuna di esse i Pokemon che sarà possibile incontrare come ricompensa.

Missioni di Lotta

Combatti in una palestra: Mankey

Combatti in una palestra 5 volte: Machop

Vinci una sfida in palestra: Bulbasaur, Charmander o Squirtle

Vinci 3 sfide in palestra: Jynx

Vinci 5 sfide in palestra: Lapras

Vinci un Raid: Drowzee

Vinci un Raid di Livello 3 o superiore: Omanyte o Kabuto

Vinci 5 Raid: Aerodactyl

Usa una mossa Super-efficace 7 volte: Electabuzz

Missioni di Cattura

Cattura 10 Pokémon: Magikarp o Houndour

Cattura 5 Pokémon potenziati dal meteo: Vulpix o Poliwag

Cattura 5 Pokémon di Tipo Drago: Dratini

Cattura 5 Pokémon di Tipo Lotta: Magnemite

Cattura 5 Pokémon di Tipo Normale, Elettro o Veleno: Starmie

Cattura 7 Pokémon di Tipo Volante, Psico o Buio: Anorith

Cattura 10 Pokémon di Tipo Ghiaccio: Kabuto

Cattura 10 Pokémon di Tipo Terra: Sandshrew

Missioni sui Lanci

Lancia 5 volte di seguito una palla curva con risultato ottimo: Spinda

Effettua 5 bei tiri: Bidoof o Voltorb

Effettua 3 Ottimi tiri: Gastly, Lileep o Anorith

Effettua 3 Ottimi tiri consecutivi: Onix

Effettua 3 Tiri eccellenti consecutivi: Larvitar

Missioni con uso di Bacche

Usa 5 Bacche per catturare un Pokémon: Growlithe

Usa 5 Baccalampon per catturare un Pokémon: Cubone

Usa 10 Baccananas per catturare un Pokémon: Magikarp

Missioni di Evoluzione e Scambio

Evolvi un Pokémon: Eevee o Sunkern

Potenzia un Pokémon 5 volte: Bulbasaur, Charmander o Squirtle

Usa un oggetto per evolvere un Pokémon: Aerodactyl

Effettua uno scambio: Manetric

Trasferisci 3 Pokémon: Vulpix

Guadagna 5 caramelle con il tuo compagno: Tentacruel

Invia 2 Pacchi Amicizia: Gastly

Missioni con le Uova

Fai schiudere un uovo: Snubbull o Exeggcute

Fai schiudere 3 uova: Magmar

Fai schiudere 5 uova: Chansey

Completare le missioni di Ricerca sul Campo vi consentirà di ottenere i timbri. Sarà possibile ottenere al massimo un timbro al giorno: una volta che ne avrete accumulati sette, avrete l'opportunità di incontrare un Pokemon leggendario a caso tra Lugia, Ho-Oh, Raikou, Entei, Suicune, Regirock, Registeel e Regice.

Ricordiamo inoltre che a partire da lunedì 15 aprile verrà ospitato in Pokemon GO il Raid di Latios.