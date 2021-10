Pokémon GO, Ricerche sul Campo di ottobre: come ottenere Slowpoke di Galar

Con l'avvio dell'atteso evento di Halloween in Pokémon GO, Allenatori e Allenatrici di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di aggiungere alla propria squadra un Pocket Monster molto ambito.

I festeggiamenti per la notte più spaventosa dell'anno hanno infatti introdotto Slowking di Galar all'interno di Pokémon GO. Un'aggiunta che tuttavia non è stata esente da problemi, con parte della community del gioco mobile che ha segnalato un problema. Un bug, in particolare, ha impedito ad alcuni di far evolvere il proprio Slowpoke di Galar nella creatura di tipo Veleno/Psico.

Per farsi perdonare per l'inconveniente, Niantic ha deciso di attivare una speciale Ricerca sul Campo a tempo limitato. Con quest'ultima, davvero molto semplice, i giocatori potranno aggiudicarsi uno Slowpoke di Galar. Di seguito, tutti i passaggi da compiere per aggiudicarsi le ricompense:

Catturare un Pokémon: ricompensa di 10 Poké Ball;

Catturare tre Pokémon: ricompensa di 50 Caramelle Slowpoke;

Catturare cinque Pokémon: ricompensa 1 Incenso;

Compiuti tutti i passaggi, si avrà in premio uno Slowpoke di Galar, oltre a 1.000 Punti Esperienza e 1.000 unità di Polvere di Stelle.



Ricordiamo che una volta conquistato lo Slowpoke di Galar, sarà possibile far evolvere la creatura in uno Slowking di Galar anche dopo il termine dell'evento speciale di Halloween organizzato in Pokémon GO.