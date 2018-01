Pokemon GO riceve un nuovo aggiornamento su iOS e Android

sta per essere aggiornato alla versione 0.89.1 per i dispositivi Android e 1.59.1 su iOS. Questo nuovo update risolve alcuni bug e problemi tecnici minori, oltre a migliorare la stabilità dell'applicazione.

Di seguito, il changelog diffuso da Niantic:

È stato risolto un bug per cui la schermata della collezione di Pokémon scorreva verso l’alto dopo l'evoluzione, il trasferimento o il cambio di nome di un Pokémon

È stata aggiunta la possibilità di ordinare il Pokédex per regione

L’ordine delle incubatrici è stato migliorato durante la selezione di un’incubatrice

È stato migliorato il modo in cui Pokémon cresce nell’app

Varie risoluzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni

Ricordiamo che recentemente gli sviluppatori hanno reso disponibile Kyogre per le Battaglie Raid oltre ad aver annunciato i nuovi Community Event a cadenza mensile per Pokemon GO.