Pokemon GO riceve il prestigioso premio Sport in Life

Niantic Labs ha annunciato che Pokemon GO è stato premiato con il riconoscimento Sport in Life dalla Sports Agency del Ministero dell'Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia giapponese.

Queste le dichiarazioni degli sviluppatori:

"Abbiamo appreso di questa nomination inaugurale proprio intorno al terzo anniversario di Pokémon GO. Le celebrazioni di quest'anno sono diventate ancora più speciali grazie all'onore ricevuto dalla Sports Agency, che condivide la nostra missione e il nostro impegno per le attività all'aperto, l'esplorazione del mondo e uno stile di vita fisico, mentale e sociale più sano. Quindi grazie Allenatori per aver giocato a Pokémon GO e di aver partecipato ai nostri incredibili eventi dal vivo in tutto il mondo. La vostra passione ci ispira ogni giorno per creare un'esperienza unica che possa essere goduta da tutti. Ora è il momento di uscire e fare quello che sappiamo fare al meglio. Andiamo!"

Un riconoscimento importante dunque per Pokemon GO, non un semplice "gioco mobile" ma uno strumento che ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di passare del tempo all'aperto, facendo attività fisica e conoscendo nuovi amici, migliorando così il proprio benessere fisico e psicologico grazie alla promozione di uno stile di vita più salutare.