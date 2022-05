Pokémon GO riceverà nuove funzionalità social in stile Ingress

Mentre prosegue l'attesa per il Community Day di maggio, Niantic ha fatto sapere che nei prossimi mesi Pokémon GO si arricchirà con nuove funzionalità social.

L'obiettivo di queste nuove funzionalità, il cui arrivo è previsto nel corso dei prossimi mesi, è quello di facilitare l'incontro, l'aggregazione e la comunicazione tra gli Allenatori di Pokémon GO, i quali potranno organizzarsi più facilmente in vista degli eventi di gruppo e formare delle comunità senza utilizzare piattaforme terze parti. Niantic non ha illustrato queste fantomatiche funzioni nel dettaglio, ma possiamo aspettarci qualcosa di molto simile a ciò che ha recentemente implementato per Ingress (un'altra delle sue app in realtà aumentata), ossia un'applicazione indipendente appositamente progettata per semplificare la comunicazione.

All'inizio di maggio alcuni Agenti di Ingress hanno ottenuto l'accesso ad un'app separata che prevede funzionalità come:

Comunità locali : trovate facilmente altri giocatori creando community locali attorno a voi;

: trovate facilmente altri giocatori creando community locali attorno a voi; Amici Niantic : aggiungete e gestite facilmente gli amici e gli altri Agenti sia in Ingress che negli altri giochi Niantic;

: aggiungete e gestite facilmente gli amici e gli altri Agenti sia in Ingress che negli altri giochi Niantic; Messaggi privati e di gruppo : organizzate tutte le vostre chat con gli amici in un unico luogo e coordinate le operazioni sul campo;

: organizzate tutte le vostre chat con gli amici in un unico luogo e coordinate le operazioni sul campo; Eventi nel mondo reale: create e condividete rapidamente eventi locali, raccolte o incontri con promemoria e invitate la community a partecipare e a giocare insieme.

Per rendere l'attesa più piacevole, Niantic ha deciso di aiutare gli Allenatori mettendo a disposizione Megaenergia e Caramelle Rare XL come ricompense per il completamento dei raid locali. Inoltre, con l'obiettivo di riavvicinare i videogiocatori dopo due anni di pandemia, dal 23 maggio il pacco evento da 1 Pokémoneta del negozio non includerà più pass per i raid da remoto, bensì una serie di oggetti a rotazione.