Pokemon GO: ritorna in una Nuova Forma Deoxys, il Pokemon DNA

Il Dicembre in casa Pokemon GO si preannuncia decisamente movimentato. Dopo aver annunciato un Evento Natalizio dedicato ai Pokemon di tipo ghiaccio, Niantic annuncia il ritorno di PAROLA DA Deoxys!

Noto anche come "Pokemon DNA", Deoxys è una potente creatura di tipo psico, scoperta nella Regione di Hoenn. Alcuni Allenatori di Pokemon potrebbero averlo già incontrato nella sua Forma Normale, con la quale si era palesato nel gioco di Niantic in occasione dello scorso settembre. Questa volta, tuttavia, Deoxys apparirà in Pokemon GO con una forza mai vista prima ed in una nuova versione: la misteriosa Forma Attacco. A darne notizia è la stessa Software House, che ci informa che il Pokemon Psico potrà essere sfidato a partire dal 20 Dicembre, in occasione della nuova ondata di inviti per i Raid EX.

Per chi fosse ancora poco familiare con questa dinamica di gioco di Pokemon GO, Niantic fornisce una breve descrizione della stessa, che vi riportiamo, per comodità, di seguito: "Non avete mai partecipato a un raid EX? Potete ricevere un biglietto raid EX vincendo un raid in una Palestra idonea. Potrete scoprire quali Palestre possono ospitare un raid EX grazie a un pratico tag presente nei dettagli della Palestra. I biglietti raid EX vi riveleranno la data e l'orario in cui potrete sfidare Deoxys in Forma Attacco, perciò preparate i vostri Pokémon a una battaglia epica!". Siete pronti ad accettare la sfida?