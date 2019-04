In Pokemon GO ritorna il Pranzo Leggendario: Giratina protagonista dell'evento!

Dopo aver inaugurato l'evento Pranzo Leggendario in occasione dello scorso 13 marzo, il Team di sviluppo di Pokemon GO ha deciso di inaugurarne una nuova edizione!

L'appuntamento è fissato per la prossima settimana, in particolare per il giorno di mercoledì 10 aprile 2019. In questa giornata, nell'orario compreso tra le 12:00 e le 13:00 del fuso orario italiano, sarà possibile prendere parte ad un nuovo evento Pranzo Leggendario. Protagonista di questo speciale evento sarà il Pokemon Giratina. Come specificato dall'account Twitter ufficiale di Pokemon GO, in questa ristretta fascia oraria gli aspiranti Maestri di Pokemon potranno usufruire di un numero di raid di livello cinque più elevato rispetto al solito. Tramite questi, sarà inoltre possibile sfidare Giratina nella sua Forma Originale. Siete felici di questa nuova opportunità di gioco?



Niantic sottolinea che l'evento Pranzo Leggendario è ancora in fase di testing e che rientra all'interno di un più ampio piano che mira a creare eventi che si adattino ai diversi stili di gioco dei numerosi Allenatori. Recentemente, la Software House ha inoltre diffuso il calendario degli appuntamenti previsti per l'estate 2019 in Pokemon GO. In chiusura, vi ricordiamo inoltre che l'evento Bacomania di Pokemon Go, dedicato alle creature di tipo coleottero, resterà attivo ancora per qualche giorno!