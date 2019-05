Pokémon GO: rivedete gli episodi con Torchic in attesa del suo Community Day!

In attesa del prossimo Community Day di Pokémon GO, che si svolgerà il 19 maggio e sarà dedicato a Torchic, The Pokémon Company ha lanciato un'interessante iniziativa sulla TV Pokémon.

La compagnia ha inaugurato un canale interamente incentrato sul mostriciattolo Uccello/Fuoco di terza generazione, nel quale sono raccolti i migliori episodi dell'anime che lo vedono protagonista. Da "Una nuova compagna di viaggio" (Stagione 6 Episodio 13), fino a "Le mele della discordia" (Stagione 7 Episodio 42), potete rivederli dirigendovi sul sito della TV Pokémon oppure mediante l'applicazione per iOS e Android.

Il Community Day di Torchic si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00 di domenica 19 maggio. Durante le ore programmate il mostriciattolo apparirà con maggior frequenza del solito, e Blaziken potrà imparare una mossa esclusiva che non è ancora stata rivelata. Presenti all'appello anche due immancabili bonus, ovvero il triplo di polvere di stelle alla cattura e la durata delle esche estesa a 3 ore.

Ne approfittiamo per ricordarvi che fino al 17 maggio sarà invece attivo l'evento Detective Pikachu: le creature della pellicola stanno apparendo più frequentemente del normale, e alcune di esse sono finite anche nelle Battaglie Raid. Pare inoltre che ci sia un Pikachu con un cappellino da investigatore in giro...