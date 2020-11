Pokémon GO saluta il 2020 con un mucchio di eventi e nuove funzioni

Niantic si appresta a salutare la fine del 2020 con un mucchio di eventi che terranno impegnati gli allenatori di Pokémon GO per tutto il mese di dicembre. Scopriamo tutti i dettaglia.

Si parte corte con la Scoperta Straordinaria, che avrà luogo dalle 22:00 di martedì 1° dicembre al medesimo orario di venerdì 1° gennaio. Durante il periodo programmato gli allenatori avranno la possibilità di incontrare Lapras o Darumaka di Unima e ottenere PE bonus alla cattura di uno dei due. Nello stesso lasso di tempo, il Pokémon Leggenda Forma di Kyurem apparirà nei raid a cinque stelle. Inoltre, MegaAbomasnow apparirà nei megaraid a partire dalle 22:00 di martedì 1° dicembre 2020, sostituendo MegaBlastoise. Fino ad allora, MegaBlastoise apparirà più frequentemente nei megaraid, quindi sfidatelo tutte le volte che potete.

A dicembre l'Ora dei Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00 e in ogni ora saranno protagonisti un Pokémon diverso e un bonus speciale.

Martedì 1° dicembre 2020 : il Pokémon in primo piano sarà Seel e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà Seel e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon. Martedì 8 dicembre 2020 : il Pokémon in primo piano sarà Swinub e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà Swinub e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon. Martedì 15 dicembre 2020 : il Pokémon in primo piano sarà una sorpresa e otterrete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà una sorpresa e otterrete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon. Martedì 22 dicembre 2020 : il Pokémon in primo piano sarà Snorunt e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà Snorunt e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon. Martedì 29 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Snover e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

Come parte del grande aggiornamento GO Beyond di Pokémon GO, verrà aumentato il livello massimo a 50. Il bonus attivato lo scorso 18 novembre per aiutare i giocatori a salire di livello (doppio dei PE alla cattura) rimarrà attivo fino alle 23:59 di giovedì 31 dicembre.

In aggiunta a tutto ciò, Niantic ha anticipato anche due grandi novità che semplificherà la gestione dei Pokémon. L'assegnazione di etichette ai Pokémon consentirà di creare diverse etichette colorate, di applicarle ai Pokémon e di utilizzarle per filtrare quelli presenti nella vostra collezione. Inoltre, la funzione di ricerca verrà aggiornata per consentire una maggiore praticità. Toccando il campo di ricerca, visualizzerete una nuova schermata contenente termini di ricerca come tipo di Pokémon, regione, livello di affiatamento, cromatico e molto altro.