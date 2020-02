Pokemon GO San Valentino 2020: Lickitung e Chansey cromatico a febbraio

Niantic Labs ha annunciato l'evento San Valentino di Pokemon GO, in programma da venerdì 14 febbraio alle 08:00 e fino alle 22:00 (ora italiana) del 17 febbraio. Per l'occasione, Pokemon rosa selvatici inizieranno ad apparire con maggiore frequenza.

Di seguito le note diffuse dagli sviluppatori: "Audino, il Pokémon Ascolto e Alomomola, il Pokémon Assistenza, faranno il loro debutto in Pokémon GO! Sono abbastanza rari, riuscirete a incontrarli solo se sarete molto fortunati. Durante questo evento, i normali Moduli esca dureranno sei ore e riceverete un bonus caramelle da cattura raddoppiato. Se sarete fortunati, potrete catturare un Happiny cromatico o incontrare un Chansey cromatico. Per continuare le festività rosa di Pokémon dedicate al giorno di San Valentino, verrà organizzato un giorno di raid sabato 15 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 17:00 ora locale con Lickitung! Lickitung sarà presente nelle lotte a cinque stelle e conoscerà la mossa Corposcontro. Potrete ricevere gratuitamente fino a cinque biglietti raid aggiuntivi durante l'evento lanciando dischi foto nelle palestre. Non potrete conservare più di uno di questi biglietti raid contemporaneamente e non saranno più disponibili al termine dell'evento. Gli Allenatori fortunati potranno incontrare il Lickitung cromatico."

Un mese decisamente interessante per tutti gli allenatori di Pokemon GO, che possano ora anche imbattersi in Mincinno e Woobat per un periodo limitato.