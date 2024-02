Pokemon GO, San Valentino è alle porte: pronti a festeggiarlo con il Carnevale dell'Amore?

Di ritorno dalle vacanze natalizie di Pokemon GO con i Viaggi Senza Tempo, Niantic si traveste da Cupido per invitare gli innamorati a trascorrere San Valentino partecipando al Carnevale dell'Amore.

La natura intrinsecamente sociale di Pokemon GO, d'altronde, ha già dato modo a numerosi Allenatori e a tante Allenatrici di trovare la propria anima gemella cimentandosi nelle sfide offerte dall'ormai iconico gioco per sistemi mobile.

Con questa consapevolezza, gli studi Niantic si apprestano a lanciare dei nuovi Community Days interamente dedicati a San Valentino, con tanto di evento speciale del Carnevale dell'Amore che vedrà i giocatori partecipare a diverse attività per incontrare Oricorio Cromatico.

L'evento del Carnevale dell'Amore di Pokemon Go avrà inizio alle ore 10:00 di martedì 13 febbraio e si concluderà alle 20:00 di giovedì 15 febbraio, nel corso del quale sarà possibile accedere a numerosi bonus, compiti di ricerca sul campo e ad una sfida di collezione a tema. Per tutta la durata dell’evento Carnevale dell’amore, inoltre, sarà possibile trasformare Furfrou Forma Selvatica in Furfrou Taglio Cuore.

