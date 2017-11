Pokémon GO: sbloccate tutte le ricompense dell'ultimo evento, incluso Farfetch'd

Gli allenatori dice l'hanno fatta! Grazie alla cattura di ben 3 miliardi di mostriciattoli, hanno sbloccato tutte le ricompense messe in palio nell'ultimo evento del gioco,

I premi Bronzo e Oro, che includono diversi bonus all'esperienza, vennero già sbloccati nei giorni scorsi. Ora, grazie al raggiungimento dell'ultimo obiettivo, Farfetch’d apparirà, per la prima volta, in tutto il mondo per 48 ore: si tratta di un'occasione irripetibile, dal momento che questo Pokémon poteva essere trovato esclusivamente in Asia. Gli allenatori dell'Estremo Oriente, invece, avranno finalmente l'opportunità di catturare Kangaskhan.

Il team si è complimentato con tutti i giocatori pubblicando il tweet che trovate in calce alla notizia. Vi ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su dispositivi Android e iOS. Niantic è attualmente al lavoro su un nuovo gioco in realtà aumentata, Harry Potter: Wizards Unite, che ha già ottenuto 200 milioni di dollari di finanziamenti. Il supporto a Pokémon GO, tuttavia, non cesserà.