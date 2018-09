Pokémon GO: sbloccati ulteriori bonus della sfida globale in vista del Moltres Day

Ieri vi abbiamo segnalato il raggiungimento degli obiettivi della Sfida Globale del Professor Willow da parte degli allenatori di Europa, Medio Oriente, Africa e India, che hanno così ottenuto i Pezzi Stella della durata di un'ora (riscattabili fino al 10 settembre). Ebbene, ci sono riusciti anche gli allenatori del resto del mondo!

Ciò significa che la comunità mondiale di Pokémon GO ha completato la bellezza di 15 milioni di ricerca è ha sbloccato un ulteriore bonus, ovvero il bonus di polvere di stelle alla cattura dei Pokémon e alla schiusa delle Uova, valido fino al 10 settembre.

Non è finita qui! Gli allenatori riceveranno in regalo anche cinque biglietti raid da utilizzare durante il Moltres Day, che si svolgerà sabato 8 settembre. Per tre ore, il Pokémon Leggendario Moltres apparirà nei raid di tutto il mondo e conoscerà la mossa esclusiva di tipo volante Aeroattacco. Gli allenatori più fortunati potranno anche incontrarlo in versione cromatica.

Moltres è un Pokémon di prima generazione della regione di Kanto. Secondo il Pokédex, "è un uccello leggendario perfettamente in grado di gestire il fuoco. Se rimane ferito, si dice che si immerga nel magma liquido di un vulcano per ardere e tornare in salute". È vulnerabile a roccia, elettro e acqua, mentre è resistente a fuoco, lotta, acciaio, terra, erba, folletto e coleottero. Tenetelo bene a mente quando lo sfiderete nelle lotte raid!

Prima di lasciarvi, ricordiamo che sono disponibili anche i compiti di ricerca sul campo di settembre, dedicati ai Pokémon fuoco e al leggendario Entei.