Pokemon GO: sbloccato l'Ultrabonus! Arrivano Jirachi e tantissime iniziative speciali

Pokemon GO celebra il completamento da parte della community delle tre sfide globali, annunciando l'attivazione nel gioco di un Ultrabonus, che porta con sé numerose ed interessanti novità.

La ricompensa più immediata è l'introduzione nel gioco di Jirachi, ora disponibile per tutti gli Allenatori tramite ricerca speciale. Ma il team di Niantic ha in serbo anche un ricco calendario di iniziative speciali, ecco tutti i dettagli:

Prima Settimana: Viaggio a Johto

Dalle ore 22:00 del 2 settembre sino alla medesima ora del 9 settembre 2019, gli aspiranti Maestri di Pokemon potranno far schiudere dalle Uova da 10 km le versioni U,L,T,R,A di Unokw. Tornano inoltre disponibili nei Raid diversi Pokemon della Regione di Johto, inclusi i Leggendari Raikou, Suicine ed Entei. Infine, i più fortunati potranno imbattersi in versioni cromatiche di Sentret e Gligar.



Seconda Settimana: Sfida Globale e Schiusa Globale



Tra le ore 22:00 dl 9 settembre alle ore 22:00 del 16 settembre, l'efficacia dell'Incubatrice Uova sarà raddoppiata. Inoltre, dalle Uova da 7 km sarà possibile ottenere i Pokémon regionali Farfetch'd, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros, anche cromatici (questo specifico bonus sarà attivo sino alle 22:00 del 23 settembre). Le forme di Deoxys saranno inoltre disponibili al di fuori dei Raid EX e, infine, nei Raid appariranno Pokemon che potranno esservi utili nella sfida contro il Pokemon DNA.



Terza Settimana: la Scoperta di Unima



Dalle ore 22:00 del 16 settembre alle 22:00 del 23 settembre, sarà possibile sfidare Mewtwo, anche inversione cromatica, con la mossa speciale Psicobotta nei raid da cinque stelle. Pokemon utili a sfidarlo appariranno nei Raid. Questi ultimi accoglieranno inoltre Klink, anche cromatico. Infine, sarà possibile incontrare PatRat e Lillipup cromatici.



Insomma, un calendario decisamente ricco, a cui si aggiungono altri eventi, tra cui il Festival dell'Acqua di Pokemon GO e le nuove missioni di Ricerca sul Campo.