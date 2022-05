Pokémon GO: scambio codici e ricerca amici, siete nel posto giusto!

In Pokémon GO è possibile giocare con altri allenatori online per completare raid leggendari, specifiche missioni o scambiare mostri e oggetti vari. Non sempre, però, è facile incontrare o conoscere persone che frequentino il mondo del gioco Niantic.

Mentre ci si prepara agli eventi di maggio di Pokémon GO, potreste essere alla ricerca di altri utenti con cui affrontare le nuove e vecchie sfide proposte nel gioco in realtà aumentata di Niantic. Visto che non tutti possono contare su un gruppo di amici che frequentano l'universo mobile dei mostri tascabili, abbiamo pensato di mettere a disposizione questo spazio per consentire agli utenti di scrivere i proprio codici e aggiungersi a vicenda, così da avere una 'scorta' sempre pronta di persone con cui poter effettuare scambi o organizzare raid particolarmente difficili. Usate i commenti per lasciare il vostro 'recapito' di Pokémon GO, o per cercare altri fan con cui giocare.

La community è sempre stata una parte importante dell'opera Niantic, fatto dimostrato anche dalla particolare attenzione riservata agli eventi dal vivo, che negli ultimi anni sono però andati incontro a una brusca interruzione causa pandemia. Presto, però, torneranno: è in arrivo il Pokémon GO Fest 2022 con prima tappa a Berlino, con mostri esclusivi e occasioni di cattura speciali.