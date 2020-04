Pokémon GO, sempre più scontri tra Allenatori: Seconda Stagione Lega Lotte GO in arrivo

Tra le feature più richieste dalla community di aspiranti Maestri di Pokémon sin dal lancio del gioco mobile, avvenuto oramai diversi anni fa, la Lega Lotte Go di Pokèmon GO consente ad Allenatori di tutto il mondo di sfidarsi in adrenaliniche battaglie.

La Prima Stagione si è ormai conclusa, ma non vi è sosta per la community di Allenatori competitivi, già pronta a cimentarsi in nuove sfide. Il team di Niantic ha infatti confermato che a breve prenderà il via la Seconda Stagione della Lega Lotte GO. L'appuntamento, nello specifico, è fissato per la giornata di venerdì 1 maggio, a partire dalle ore 22:00 del fuso orario italiano. Contestualmente sarà inoltre possibile riscattare le eventuali ricompense guadagnate nel corso della Prima Stagione.



Come ormai noto, la Lega Lotte GO è suddivisa in tre diverse categorie, che si alterneranno nel corso della Seconda Stagione, secondo il seguente calendario:

Lega Mega : dalle 22:00 di venerdì 1 maggio alle 22:00 di lunedì 25 maggio;

: dalle 22:00 di venerdì 1 maggio alle 22:00 di lunedì 25 maggio; Lega Ultra : dalle 22:00 di lunedì 25 maggio alle 22:00 di lunedì 15 giugno;

: dalle 22:00 di lunedì 25 maggio alle 22:00 di lunedì 15 giugno; Lega Master: dalle 22:00 di lunedì 15 giugno alle 22:00 di lunedì 29 giugno;

Contemporaneamente, si terrà inoltre uno speciale torneo denominato: priva di limiti nei Punti Lotta, sarà vietata la partecipazione di Pokémon Leggendari e Misteriosi. Laprenderà invece il via il prossimo 6 luglio.In attesa dell'avvio delle nuove sfide, vi ricordiamo che i Pokémon di Galar sono arrivati in Pokémon GO