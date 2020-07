Pokemon GO: scoperta straordinaria e ora del Pokemon in primo piano di agosto

Niantic Labs ha annunciato una serie di novità per Pokemon GO in programma ad agosto, tra cui i nuovi eventi Incontro Scoperta Straordinaria e Ora del Pokemon in Primo Piano.

Incontro nella scoperta straordinaria di agosto

Dalle 22:00 CEST di sabato 1° agosto 2020 alle 22:00 CEST di martedì 1° settembre 2020, sarà possibile incontrare Scraggy, il Pokémon Mutapelle, durante la scoperta straordinaria.

Ore del Pokémon in primo piano

Nel mese di agosto, l'ora del Pokémon in primo piano si terrà ogni martedì alle 18:00. Ogni ora vedrà come protagonista un Pokémon differente e un bonus speciale.

Martedì 4 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Horsea e otterrete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon

Martedì 11 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Sableye e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon

Martedì 18 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Venipede e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon

Martedì 25 agosto 2020: il Pokémon in primo piano sarà Geodude e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon

E' stato annunciato anche il Pokemon del Community Day di agosto, evento che si terrà sabato 8 agosto con protagonista Magikarp. Lo sapevate? Durante il Pokemon Day 2020 sono stati spesi oltre 17 miliardi di dollari dagli allenatori di Pokemon GO.