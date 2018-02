Pokémon GO: secondo Community Day previsto per il 24 febbraio, è dedicato a Dratini!

ha annunciato che il secondo Community Day disi svolgerà sabato 24 febbraio e che il protagonista indiscusso sarà il simpatico

Per chi non lo sapesse, i Community Day sono degli eventi a cadenza mensile che si svolgono in tutto il mondo e dedicati alla comunità di giocatori. Quel giorno, per ben tre ore, i Dratini selvatici appariranno con frequenza molto maggiore rispetto al normale. I giocatori sono invitati a catturarne il più possibile, e se riusciranno a far evolvere Dragonair in Dragonite nel corso di quel lasso di tempo, quest'ultimo conoscerà la mossa Dragobolide. Si tratta di un'occasione unica, dal momento che solo i Dragonite frutto dell'evoluzione o catturati durante l'evento del Community Day conosceranno questo attacco.

Non finisce qui, poiché durante l'evento i moduli esca resteranno attivi e sarà possibile ottenere il triplo della polvere di stelle alla cattura di qualsiasi mostriciattolo. Il Community Day prenderà il via alle ore 11:00 di venerdì 24 febbraio, e terminerà tre ore dopo, alle ore 14:00.

Pokémon GO può essere scaricato in via del tutto gratuita su dispositivi iOS e Android. Ricordiamo che fino al 16 marzo potrete trovare il Pokémon Leggendario Rayquaza all'interno delle Battaglie Raid.