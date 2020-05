Pokémon GO: Seedot protagonista del prossimo Community Day

Il team di sviluppo di Pokémon GO ha appena svelato l'identità della creatura che farà da protagonista al prossimo Community Day del titolo per tablet e smartphone, il quale si potrà giocare ancora una volta senza uscire dalla propria casa.

Il Community Day in arrivo tra qualche giorno sarà interamente dedicato a Seedot, il buffo Pokémon a forma di ghianda. A partire dalle ore 11:00 italiane del 24 maggio 2020, i giocatori avranno circa 6 ore per trovare con maggiore frequenza la piccola creatura con la possibilità di incappare nella sua versione Cromatica. I giocatori che faranno evolvere Nuzleaf, ovvero la forma successiva di Seedot, in Shiftry, entro e non oltre le due ore dopo la chiusura dell'evento (previsto per le 17:00 del 24 maggio 2020) apprenderanno automaticamente la mossa Parassiseme.

Agli utenti verrà anche data la possibilità di spendere un euro nel negozio di gioco per accedere ad una ricerca esclusiva del Community Day che riguarda Seedot, Nuzleaf e Shiftry e le cui ricompense consistono in tre Incensi, cinque bacche dorate e altre ricompense.

