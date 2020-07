Pokémon GO: la sesta generazione sta arrivando, avvistati gli starter

Sono giorni molto importanti per Pokémon GO. Mentre il gioco in realtà aumentata festeggia il suo quarto anniversario, proseguono i preparativi per il Pokémon GO Fest 2020, che per la prima volta si svolgerà in formato virtuale e accoglierà gli Allenatori di tutto il mondo disposti ad acquistare il biglietto di 15 dollari.

Proprio in occasione del quarto compleanno di Pokémon GO, gli sviluppatori hanno pubblicato un post celebrativo e ci hanno ricordato che le Sfide Settimanali del Pokémon GO Fest sono già attive (oggi si conclude la prima delle quattro settimane). Il comunicato è stato inoltre accompagnato da un artwork completamente nuovo, nel quale i fan più attenti hanno immediatamente rintracciato degli indizi sull'arrivo dei Pokémon di sesta generazione!

Come potete vedere anche voi in cima a questa notizia, nell'immagine ci sono Froakie, Fennekin e Chespin, ovvero i tre starter di della regione di Kalos, introdotti in Pokémon X e Y. Siete riusciti ad individuarli? Froakie è in basso a sinistra, mentre Chespin è sulle spalle dell'allenatrice. Ben pù nascosto Fennekin, mimetizzato tra i palloncini gialli di Pikachu in alto a destra. La loro presenza nell'artwork - come c'insegna la storia di Pokémon GO - è un chiaro indizio dell'arrivo della sesta generazione di mostriciattoli. Conoscendo gli sviluppatori, l'attesa potrebbe non essere lunga.

Intanto, le mongolfiere del Team Rocket hanno cominciato a fare la loro comparsa in Pokémon GO: toccate una mongolfiera per lottare contro il Team GO Rocket!