Pokémon GO: la Settimana dei Rivali porterà la Forma Totem di Landorus nei Raid

Prosegue il ricchissimo mese di aprile di Pokémon GO: sappiamo che siete impegnati con l'evento primaverile di MegaLopunny, ma vi consigliamo tirare fuori l'agenda per annotare la data d'inizio della Settimana dei Rivali, fissata per il 13 aprile.

Durante la Settimana dei Rivali, un evento che celebra le rivalità tra Pokémon, si svolgerà dalle 10:00 di martedì 13 aprile alle 20:00 di domenica 18 aprile. Skrelp e Clauncher faranno il loro debutto in Pokémon GO: le due creature appariranno allo stato selvatico, nei raid e negli incontri che otterrete dopo aver completato i compiti di ricerca sul campo. Anche la Forma Totem di Landorus debutterà nel gioco, in questo caso nei raid a cinque stelle. Nell'Arena Sfida Globale troverete la Sfida della Settimana dei Rivali, che vi chiederà di collaborare con gli Allenatori di tutto il mondo per vincere i raid e sbloccare un lauto bonus, ossia il doppio di polvere di stelle da cattura per tutta la durata dell'evento.

I Pokémon noti per le loro rivalità appariranno più spesso: allo stato selvatico aspettatevi Hitmonlee, Hitmonchan, Makuhita, Meditite, Zangoose e Seviper, mentre Nidoqueen, Nidoking, Zangoose e Seviper sbucheranno con più frequenza nei raid. I seguenti Pokémon, invece, si schiuderanno dalle Uova da 5 km: Machop, Tyrogue, Elekid, Magby, Makuhita, Meditite, Zangoose e Seviper. Infine, vi consigliamo di tenere d'occhio il Team GO Rocket, poiché durante la Settimana dei Rivali prenderà il controllo dei Pokéstop più spesso e le loro mongolfiere appariranno con più frequenza!