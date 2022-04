Pokémon GO verso la Settimana della Sostenibilità: arriva Oranguru!

Nei prossimi giorni Pokémon GO inviterà tutti i suoi Allenatori a riflettere sull'importanza della sostenibilità con un nuovo evento che, tra le altre cose, spianerà la strada all'arrivo di un nuovo Pokémon della regione di Alola, Oranguru!

Durante la Settimana della Sostenibilità, che si svolgerà dalle 10:00 di mercoledì 20 aprile alle 20:00 di lunedì 25 aprile, il Pokémon Saggio Oranguru farà la sua comparsa per la prima volta in Pokémon GO. Gli Allenatori più fortunati potranno anche imbattersi in un Cherubi Cromatico, anche lui al suo debutto assoluto nel gioco in realtà aumentata.

La Settimana della Sostenibilità sarà animata anche da una Sfida di Collezione ispirata dalla natura che chiederà a tutti i giocatori di catturare i Pokémon Gloom e Weepinbell, che appariranno con l'ausilio di un Modulo Esca Silvestre. Quest'oggetto verrà incluso in un Pacco Evento Gratis che potrà essere riscattato dal negozio di gioco.

Incontri in natura

Oddish*

Grimer*

Turtwig*

Grotle

Cherubi*

Trubbish*

Grindur*

Oranguru

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova di 7 km

Diglett di Alola*

Larvitar*

Cherubi*

Oranguru

Attirati dai Moduli Esca Silvestre

Gloom

Weepinbell

Chikorita*

Grotle

Cherubi*

Sewaddle

Diglett di Alola*

Bellossom

Nincada*

Incontri dell'attività di ricerca sul campo

Turtwig*

Cherubi*

Snivy*

Trubbish*

Chespin

Phantump

*Con un po' di fortuna, potreste incontrarne uno cromatico. Completate compiti di ricerca sul campo specifici per guadagnare Megaenergia per MegaVenusaur e MegaAbomasnow.

In occasione del Community Day di Stufful, che si svolgerà sabato 23 aprile nel pieno della Settimana della Sostenibilità, Niantic metterà a disposizione una nuova Ricerca a Tempo che permetterà di incontrare Cherubi. Ogni fase dell'incarico chiederà ai giocatori di percorrere 1 km, inoltre per ogni Allenatore che percorrerà 5 km durante il Community Day verrà piantato un albero (fino a 100.000 alberi). Infine, segnaliamo che per tutta la durata dell'evento girare un Pokéstop per la prima volta garantirà il doppio dei punti esperienza!