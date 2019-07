Pokémon GO: la Sfida Globale è stata un successo, bonus in arrivo per tutti!

Con una giornata di anticipo sulla data di fine programmato, gli allenatori di tutto il mondo sono riusciti a completare la Sfida Globale del Professor Willow intitolata "PE di Candela", organizzata in occasione del Pokémon Go Fest di Dortmund.

Gli avventurieri presenti nella città tedesca sono riusciti a completare un milione di compiti di ricerca, mentre gli allenatori delle squadre Istinto, Coraggio e Saggezza in giro per il pianeta hanno completato in totale oltre 45 milioni di compiti. Ciò significa una sola cosa: sono in arrivo una marea di bonus! Dalle 22:00 di martedì 9 luglio allo stesso orario del 16 luglio sarà possibile beneficiare dei seguenti vantaggi:

Il triplo di Punti Esperienza da cattura

Un Fortunuovo da 1 ora

Il triplo di Punti Esperienza da schiusa

Il doppio di Punti Esperienza da raid

Inoltre, come ulteriore premio, Entei apparirà nei raid domenica 14 luglio 2019 (l'orario esatto sarà comunicato in seguito). I più fortunati potrebbero persino un Entei cromatico!

A proposito di mostriciattoli cromatici, in occasione del festival di Dortmund stanno apparendo in tutto il mondo numerosi Pokémon Shiny. Nei cieli della città di tedesca, inoltre, è stata avvistata una mongolfiera del Team Rocket, che anticipa l'arrivo dell'organizzazione criminale all'interno del gioco.