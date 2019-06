Pokémon GO, la sfida globale è stata un successo: Raikou arriva nei raid!

In occasione del Pokémon GO Fest di Chicago dello scorso 13 giugno, Ninantic ha deciso di movimentare ulteriormente lanciando la Sfida Globale Caramelle di Spark: tutti gli allenatori del mondo, suddivisi nelle squadre Istinto, Coraggio e Saggezza, sono stati chiamati a superare determinati obiettivi.

Ebbene, ce l'hanno fatta alla grande, e Niantic si appresta a premiarli come promesso. Fino alle 22:00 di martedì 25 giugno, tanto per cominciare, saranno attivi quattro succulenti bonus: il doppio delle caramelle da cattura, una Caramella Rara garantita per ogni raid, distanza da percorrere per far schiudere le Uova ridotta della metà e il doppio della quantità di caramelle ottenute per la schiusa delle Uova.

Ma non è affatto finita qui: sabato 29 giugno, dalle 16:00 alle 19:00, gli allenatori potranno incontrare Raikou nei Raid Leggendari! I più fortunati potranno persino imbattersi nella sua variante cromatica. Come incentivo, inoltre, saranno assegnati 5 Pass Premium Gratuiti. Niente male, vero? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore a disposizione per incontrare Cresselia Shiny nei raid: alle 22:00 di questa sera sarà sostituito da Kyogre.