Pokemon GO: sfida Lugia e Ho-Oh durante un weekend di raid speciali

Niantic Labs lancia le nuove sfide raid del weekend per gli allenatori di Pokemon GO, incentrate sui due uccelli leggendari Ho-Oh e Lugia. Una buona occasione per provare a catturare queste due mistiche creature...

Te la senti di accettare una sfida leggendaria? Preparati a un weekend di raid speciali in arrivo da venerdì 14 a lunedì 17 dicembre! Il Pokémon leggendario di tipo Psico e Volante Lugia e il Pokémon leggendario di tipo Fuoco e Volante Ho-Oh atterreranno presto nei raid!

Date e orari

Da venerdì 14 dicembre alle 13:00 PST (GMT -8) a lunedì 17 dicembre alle 13:00 PST (GMT -8)

Dettagli

I Pokémon leggendari Lugia e Ho-Oh prenderanno parte ai raid.

Con un pizzico di fortuna, potresti incontrare una versione cromatica di Lugia o Ho-Oh!

Pensi di averne la stoffa? Pronti, partenza... GO! Buona fortuna! Ricorda di essere sempre prudente e buon divertimento!