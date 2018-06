Pokémon GO: sfide globali del Professor Willow, Diglett e Geodude di Alola e molto altro

Quest'estate Pokémon GO festeggerà il suo secondo anniversario, e Niantic ha deciso di festeggiarlo al meglio organizzando il Pokémon GO Summer Tour 2018.

Dal 30 giugno al primo luglio ci sarà una Safari Zone a Dortmund, in Germania, mentre dal 14 al 15 luglio gli allenatori di Chicago potranno partecipare al Pokémon GO Fest al Lincoln Park. Non temete però, gli eventi coinvolgeranno i giocatori di tutto il mondo!

Nei fine settimana di questi speciali eventi live, gli allenatori saranno chiamati a completare la Sfida globale del Professor Willow, che prevede il completamento dei compiti di Ricerca sul campo. Ai fini di questa sfida, la community globale verrà suddivisa in quattro parti: Americhe; Europa, Medio Oriente e Africa; l'area Asia-Pacifico e il luogo principale della ricerca. Ogni area dovrà completare un numero predefinito di compiti di Ricerca sul campo e se gli obiettivi saranno raggiunti, gli Allenatori di tutto il mondo potranno ottenere fantastici bonus. Durante l'estate, ci saranno tre opportunità per completare gli obiettivi di Ricerca sul campo, secondo il calendario che potete consultare in basso! Alla fine di ogni evento, se tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti per ogni area, verrà sbloccato un bonus ancora più grande (Ultrabonus), che verrà rivelato prossimamente.

Il 14 e 15 luglio potranno divertirsi anche i giocatori non presenti al Lincoln Park di Chicago. Trapinch, Feebas e altri Pokémon presenti negli habitat del Festival di Pokémon GO compariranno con maggiore frequenza in tutto il mondo durante quel fine settimana. Anche Plusle e Minun compariranno con maggiore frequenza in tutto il mondo man mano che verranno completati i compiti di Ricerca sul campo a tema. Catturare Plusle e Minun vi permetterà di guadagnare Polvere di stella bonus e gli Allenatori più fortunati potranno anche individuare le relative versioni Shiny. A partire da quel fine settimana, inoltre, Diglett e Geodude di Alola faranno la loro comparsa in tutto il mondo per la prima volta in Pokémon GO!

Si preannuncia un'estate davvero ricca. Ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su dispositivi mobili Android e iOS.