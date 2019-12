Pokémon GO e le sfide online tra Allenatori: nuovi dettagli sulla Lega Lotte GO

Nel corso del mese di ottobre, il team di sviluppo di Niantic aveva annunciato il futuro arrivo della Lega Lotte GO in Pokémon GO, una feature interamente dedicata alle lotte tra Allenatori.

Tramite l'implementazione di quest'ultima, gli utenti potranno sfidare giocatori da tutto il mondo, tramite un sistema di lotte online. Ora, sono stati condivisi nuovi dettagli in merito a questa interessante opzione in arrivo in Pokémon GO. Niantic ha infatti annunciato che la Lega Lotte GO "sarà una sfida in stile triathlon" ed ha specificato che:

La nuova opzione coinvolgerà tutte e tre le Leghe , con un sistema di rotazione. Durante ogni stagione, le leghe Great, Ultra e Master si alterneranno, risultando accessibili solamente una alla volta . Per risultare i migliori, viene dunque annunciato, gli Allenatori dovranno essere in grado di gareggiare in ognuna di queste;

L'introduzione della Lega Lotte GO all'interno del gioco mobile è ancora priva di una data specifica, ma resta attesa per gli. In attesa di saperne di più, ricordiamo che sono stati annunciati molti eventi natalizi per Pokémon GO . A breve, inoltre, si svolgerà il Pokémon GO Community Day di dicembre