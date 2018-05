Pokemon GO si aggiorna per festeggiare l'annuncio di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee

Pokémon Let’s Go Pikachu! e Pokémon Let’s Go Eevee atterrano su Nintendo Switch a partire da novembre: dopo la pubblicazione, potrai trasferire in questi nuovi giochi i mostriciattoli della regione di Kanto che avrai catturato in Pokémon GO.

Per festeggiare l’annuncio dei nuovi titoli, Exeggutor di Alola apparirà in tutto il mondo in Pokémon GO! Si tratta della prima Forma di Alola di un Pokémon originario della regione di Kanto che approda in Pokémon GO! Non perderti questo insolito Pokémon dall’imponente statura: apparirà frequentemente in tutto il mondo per un periodo di tempo limitato. E resta all’erta per le prossime notizie su Pokémon Let’s Go Pikachu e Pokémon Let’s Go Eevee Ci sarà da divertirsi!