Pokemon GO: Slakoth, svelata la mossa del Community Day di giugno?

Slakoth è protagonista del Community Day di giugno 2019 di Pokemon GO, ad oggi Niantic Labs non ha svelato troppi dettagli a riguardo ma nelle scorse ore la mossa esclusiva è trapelata sul web, probabilmente per errore e in anticipo sui tempi...

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter taiwanese di Pokemon GO, Slakoth sarebbe dotato della mossa Corposcontro, il post tuttavia è stato rimosso e non è escluso che Niantic Labs decida di cambiare la mossa a seguito di questo leak.

Il Community Day con protagonista Slakoth è fissato per il prossimo 8 giugno, in questa occasione la frequenza di apparizione del Pokemon allo stato selvatico aumenterà sensibilmente, inoltre per rendere più divertenti le attività di chi vorrà cimentarsi in questa sfida durante il Community Day la distanza della schiusa delle Uova verrà ridotta a un quarto e sarà possibile utilizzare esche di tre ore.