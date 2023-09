Pokemon GO, Sleep e Unite: pronti a festeggiare Halloween? Le novità di Pokéween 2023

Mentre in rete si continua a discutere dell'enorme tatuaggio a tema Pokemon del tennista Nick Kyrgios, The Pokemon Company si rivolge a tutti gli Allenatori di Pokemon GO, Sleep e Unite invitandoli a partecipare ai festeggiamenti per il Pokéween 2023.

La stagione spettrale di Pokemon con attività dedicate ad Halloween darà accesso a numerose esperienze ingame piene di sorprese e bonus da riscattare.

Il valzer delle iniziative di The Pokemon Company parte con le attività a tema Pokeween di Pokemon GO: il gioco in Realtà Aumentata accoglierà un numero maggiore di Pokemon Spettro e Pokemon in costume, con eventi che si svolgeranno per tutto il mese di ottobre dando vita a sfide ricce di bonus gratuiti da riscattare.

Il Pokeween a tema spettrale proseguirà in Pokemon Sleep: i giocatori troveranno un numero maggiore di Pokemon Spettro durante le ricerce del sonno al mattino, ricevendo anche qui numerosi bonus per arricchire l'esperienza da vivere con l'app nel mese di ottobre.

Dal 19 ottobre, Mimikyu scenderà in campo in Pokemon Unite, anticipando le attività da svolgere nel corso del Pass Battaglia che sarà disponibile dal 24 ottobre al 4 dicembre. I giocatori potranno completare missioni uniche per ottenere ricompense speciali come l'Holowear Stile Ladro Gentiluomo (Inteleon).