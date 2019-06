Pokémon GO smetterà di supportare Apple Watch dal 1° luglio

Niantic ha annunciato l'interruzione del supporto ad Apple Watch da parte di Pokémon GO. A partire dal 1° luglio 2019, gli allenatori che utilizzano il dispositivo della mela morsicata non potranno più connetterlo al gioco in realtà aumentata.

Il motivo è molto semplice: l'introduzione della modalità Sincroavventura, che consente di tenere traccia dei passi, guadagnare caramelle e far schiudere le Uova anche con lo smathphone in stand-by, ha sostanzialmente reso inutile l'impiego di un dispositivo aggiuntivo. Niantic ha dichiarato: "Vogliamo concentrarci sullo sviluppo di Sincroavventura in modo che gli Allenatori non debbano più utilizzare due dispositivi per giocare". Motivazioni, a nostro parere, più che condivisibili.

Ne approfittiamo per aggiornarvi sulle ultime notizie dal mondo dei mostriciattoli. Il 4 giugno prenderà il via la Settimana dell'Avventura, che avrà per protagonisti Pokémon selvatici di tipo Roccia come Geodude, Rhyhorn, Omanyte, Aron, Lileep e Anorith. Rappresenterà anche un'ottima occasione per scoprire nuovi Pokémon Cromatici. Fino a domani 3 giugno sarà attivo l'evento di Snorlax, mentre fino al 18 giugno potete affrontare Cresselia nelle battaglie Raid. Alcuni indizi rinvenuti dai data miner, invece, suggeriscono l'arrivo della ricerca speciale di Jirachi.