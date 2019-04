Pokemon GO Snapshot Challenge: annunciato il nuovo contest fotografico!

Festeggiato il miliardo di download di Pokemon GO, i vertici di Niantic svelano ufficialmente il nuovo contest fotografico che coinvolgerà tutti gli Allenatori da qui a fine maggio con una Snapshot Challenge suddivisa in tre turni.

La nuova attività pensata dagli autori di Niantic, come possiamo facilmente intuire, è incentrata sull'utilizzo della Modalità Fotografica di Pokemon GO di recente introduzione.

Nel corso della Snapshot Challenge, gli utenti più fantasiosi del kolossal mobile di The Pokemon Company potranno mettersi alla prova con ben tre sfide uniche, ciascuna con un proprio obiettivo specifico e dei compiti da portare a termine assieme ai propri Pokemon preferiti.

La prima sfida, la Buddy Challenge, avrà luogo dal 15 al 24 aprile e chiede agli Allenatori di scattare una foto che mostri il livello di connessione raggiunto con il proprio compagno Pokemon: per partecipare al contest basterà inviare la foto desiderata su Instagram o Twitter con gli hashtag #GOsnapshot e #BuddyChallenge.

Pochi giorni dopo la chiusura della Buddy Challenge sarà poi il turno della seconda sfida, la Habitat Challenge: in questa attività, Niantic chiede ai fan di Pokemon GO di scattare una foto a dei Pokemon all'interno del loro habitat naturale. Lo studio delle informazioni consultabili sul Pokedex sarà un fattore fondamentale per poter vincere questa sfida che si protrarrà dal 29 aprile all'8 maggio. Per parteciparvi basterà pubblicare un massimo di tre foto su Instagram o Twitter con gli hashtag #GOsnapshot e #HabitatChallenge.

La terza e ultima attività pensata da The Pokemon Company, la GO Create Challenge che durerà dal 13 al 22 maggio, darà libero spazio all'immaginazione degli utenti e premierà gli scatti più originali e creativi degli Allenatori. Anche in questo caso, chi desidera partecipare a questa sfida può servirsi degli hashtag #GOsnapshot e #GoCreateChallenge per pubblicare online un massimo di tre foto.