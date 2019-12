Pokemon GO: a sorpresa arriva Gible Shiny, come trovarlo

Gible Shiny è ora disponibile in Pokemon GO, in leggero anticipo rispetto ai primi rumor che volevano Gible Shiny protagonista del primo Community Day del 2020. A sorpresa invece il Pokemon può essere ora catturato da tutti.

Per catturare Gible Shiny sarà necessario trovarlo allo stato selvatico o schiudere le uova da 10 KM, in ogni caso il rate non è aumentato e dunque le possibilità di avvistarlo restano molto limitate. Resta da capire adesso chi sarà la creatura che prenderà il posto di Gible Shiny nel Community Day Pokemon GO di gennaio 2020.

Il 24 dicembre prenderà il via l'evento di Natale 2019 di Pokemon GO con la possibilità di trovare Pikachu e Raichu con uno speciale cappellino natalizio, inoltre sono previsti tanti altri bonus e contenuti extra. Niantic Labs ha già annunciato una serie di eventi per il 2020 con l'obiettivo di continuare a supportare Pokemon GO, uno dei giochi mobile di maggior successo degli ultimi anni.

A dicembre spazio ai Raid Leggendari ed a tanti altri eventi che andranno avanti fino ai primissimi giorni di gennaio per celebrare il periodo festivo nel migliore dei modi con tanti nuovi Pokemon da catturare. Giocate ancora con Pokemon GO? Siete soddisfatti delle novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti?