Pokemon GO: spesi oltre due miliardi di dollari in microtransazioni

Sebbene Pokemon GO non generi più i numeri dei primi mesi, il gioco è ben lontano dall'essere un fallimento e proprio in questi giorni ha raggiunto e superato il traguardo dei due miliardi di dollari spesi in microtransazioni dal lancio.

Gli acquisti in-app di Pokemon GO hanno generato due miliardi di dollari dal 2016 ad oggi, il risultato è stato raggiunto in 811 giorni, la metà rispetto a Candy Crush, che ha impiegato 1509 giorni. Il mercato giapponese è quello che ha generato i maggiori introiti (33.5%) mentre il Nord America spicca al primo posto per numero di download (21%) subito dietro a Brasile e India.

Pokemon GO continua ad essere estremamente popolare grazie ai numerosi eventi organizzati da Niantic, nel weekend è stata svelata l'esistenza di un nuovo Pokemon, Meltan, che farà la sua comparsa anche in Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee, confermando dunque una collaborazione tra i due titoli.