Pokemon GO Stagione 2: i migliori Pokemon da usare nella Lega Mega

La Lega Mega della Stagione 2 della Lega Lotte GO di Pokemon GO si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 1 giugno 2020. In questa mini-guida vi consigliamo i 10 migliori Pokemon da schierare sul campo di battaglia durante la competizione.

Quando si compete contro gli altri allenatori nelle battaglie PvP di Pokemon GO non esiste mai la squadra perfetta. Alcune creature, tuttavia, possono rivelarsi più efficaci di altre. Di seguito elenchiamo i 10 migliori Pokemon che vi consigliamo di usare durante le lotte della Lega Mega, tenendo conto del PL massimo impostato su 1500.

Altaria

Tipo: Drago/Volante

Vulnerabile a: Ghiaccio(2X), Folletto, Drago, Roccia

Resistente a: Lotta, Acqua, Coleottero, Fuoco, Erba(-), Terra(-)

Migliori mosse in attacco: Dragospiro (Drago), Aeroattacco (Volante)

Migliori mosse in difesa: Beccata (Volante), Dragopulsar (Drago)

Azumarill

Tipo: Acqua/Folletto

Vulnerabile a: Veleno, Elettro, Erba

Resistente a: Coleottero, Lotta, Acqua, Ghiaccio, Buio, Fuoco, Drago(-)

Migliori mosse in attacco: Bolla (Acqua), Carineria (Folletto)

Migliori mosse in difesa: Bolla (Acqua), Carineria (Folletto)

Venusaur

Tipo: Erba/Veleno

Vulnerabile a: Fuoco, Volante, Ghiaccio, Psico

Resistente a: Lotta, Acqua, Elettro, Folletto, Erba(-)

Migliori mosse in attacco: Frustata (Erba), Fangobomba (Veleno), Radicalbero (Evento)

Migliori mosse in difesa: Foglielama (Erba), Radicalbero (Erba)

Registeel

Tipo: Acciaio

Vulnerabile a: Fuoco, Terra, Lotta

Resistente a: Drago, Ghiaccio, Psico, Normale, Erba, Acciaio, Coleottero, Roccia, Volante, Folletto, Veleno(-)

Migliori mosse in attacco: Ferrartigli (Acciaio), Iper Raggio (Normale)

Migliori mosse in difesa: Spaccaroccia (Lotta), Iper Raggio (Normale)

Skarmory

Tipo: Acciaio/Volante

Vulnerabile a: Fuoco, Elettro

Resistente a: Terra, Drago, Psico, Normale, Acciaio, Volante, Folleto, Erba(-), Coleottero(-), Veleno(-)

Migliori mosse in attacco: Alacciaio (Acciaio), Aeroattacco (Volante)

Migliori mosse in difesa: Eterelama (Volante), Aeroattacco (Volante)

Deoxys (Difesa)

Tipo: Psico

Vulnerabile a: Coleottero, Buio, Spettro

Resistente a: Lotta, Psico

Migliori mosse in attacco: Contrattacco (Lotta), Fulmine (Elettro)

Migliori mosse in difesa: Cozzata Zen (Psico), Fulmine (Elettro)

Marowak di Alola

Tipo: Fuoco/Spettro

Vulnerabile a: Buio, Terra, Roccia, Spettro, Acqua

Resistente a: Folletto, Ghiaccio, Fuoco, Erba, Acciaio, Veleno, Lotta(-), Coleottero(-), Normale(-)

Migliori mosse in attacco: Turbofuoco (Fuoco), Pallaombra (Spettro)

Migliori mosse in difesa: Turbofuoco (Fuoco), Pallaombra (Spettro)

Hariyama

Tipo: Lotta

Vulnerabile a: Folletto, Volante, Psico

Resistente a: Coleottero, Roccia, Buio

Migliori mosse in attacco: Contrattacco (Lotta), Dinamipugno (Lotta)

Migliori mosse in difesa: Contrattacco (Lotta), Dinamipugno (Lotta)

Umbreon

Tipo: Buio

Vulnerabile a: Folletto, Lotta, Coleottero

Resistente a: Spettro, Buio, Psico(-)

Migliori mosse in attacco: Urlorabbia (Buio), Ripicca (Buio)

Migliori mosse in difesa: Urlorabbia (Buio), Ripicca (Buio)

Whiscash

Tipo: Acqua/Terra

Vulnerabile a: Erba(2X)

Resistente a: Elettro, Acciaio, Roccia, Veleno, Fuoco

Migliori mosse in attacco: Pistolacqua (Acqua), Pantanobomba (Terra)

Migliori mosse in difesa: Colpodifango (Terra), Pantanobomba (Terra)

Nei limiti del possibile, in base alle creature a vostra disposizione, vi consigliamo di schierare in battaglia questi Pokemon durante le lotte della Lega Mega. In base ai Pokemon schierati dall'avversario, naturalmente, cercate di usare quelli più efficaci sulla base degli attacchi, delle vulnerabilità e delle resistenze agli elementi.