Pokemon GO: la prima stagione della Lega Lotte inizia la prossima settimana

Niantic Labs ha annunciato che la pre-stagione della Lega Lotte GO sta per terminare in vista dell'avvio della prima stagione ufficiale, in partenza la prossima settimana e più precisamente venerdì 13 marzo.

"La pre-stagione della Lega Lotte GO è agli sgoccioli e finalmente possiamo annunciarvi che la prima stagione ufficiale inizierà venerdì 13 marzo alle 22:00 CEST! Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti voi che, come Allenatori, vi siete messi in gioco nella Lega Lotte GO per ottenere le Pietre Sinnoh per il Community Day di Rhyhorn e, come lottatori, avete combattuto duramente per raggiungere il livello 10, perché senza la vostra partecipazione e i vostri feedback non sarebbe stato possibile migliorare il sistema globale di lotte online di Pokémon GO. Come segno di gratitudine, insieme ad altre ricompense di fine pre-stagione, gli Allenatori che hanno raggiunto almeno il livello 4 riceveranno un biglietto sfida premium. Per festeggiare la fine della pre-stagione, a partire dalle 22:00 CET di giovedì 5 marzo 2020 fino alle 22:00 CET di venerdì 13 marzo avrete accesso a tutte e tre le leghe della Lega Lotte GO: Lega Mega, Lega Ultra e Lega Master."

La Lega Lotte GO si prepara a ospitare anche una nuova serie di Pokemon Leggendari e Misteriosi, Niantic Labs ricorda inoltre di aver cancellato alcuni eventi di Pokemon GO per il Coronavirus in Giappone, Corea del Sud e in Italia.