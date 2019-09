Pokémon GO: statistiche e mosse di tutti i Pokémon di quinta generazione!

Che i Pokémon di Quinta Generazione provenienti dalla regione di Unova siano in arrivo in Pokémon GO, non è affatto un segreto. Niantic sta stuzzicando da giorni la curiosità degli allenatori con delle immagini teaser che celano le silhoutte dei tre mostri starter, ovvero Snivy (Erba), Oshawott (Acqua) e Tepig (Fuoco).

L'annuncio ufficiale con tanto di data d'uscita non c'è ancora stato, ma si tratta ormai di un segreto di Pulcinella. Basti pensare che i sempre attivi data miner hanno scovato nei file di configurazione del gioco i nomi, le statistiche e le mosse di tutti i Pokémon di quinta generazione. Scopriamo quindi che Snivy possiede 849 Punti Lotta e possiede le mosse rapide Azione e Frustata, mentre Tepig ha 1083 PL e le mosse Azione e Braciere. Oshawott possiede 1046 PL e, oltre all'onnipresente Azione, conosce anche la mossa Pistolacqua. Questi, ovviamente, sono solamente degli esempi. Per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare la tabella redatta dai colleghi di Pokémon GO Hub.

Tenete presente, in ogni caso, che questi valori potrebbero essere provvisori. Non è escluso che Niantic possa decidere di modificarli per il bene del bilanciamento. Ne approfittiamo per ricordarvi che domani 15 settembre si svolgerà il Community Day di Turtwig, durante il quale sarà possibile insegnare la mossa esclusiva Radicalbero a Torterra, la sua evoluzione finale.